VIDEO: Čaputová patrí do Leopoldova a nie do Prezidentského paláca Právny štát diktuje, že Čaputová musí ísť za neoprávnené podnikanie do Leopoldova a nie do úradu hlavy štátu, uviedol vo svojom videoblogu sudca Najvyššieho súdu SR a neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabin.